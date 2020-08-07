Пользователи назвали Глюкозу «предательницей» за ее слова об «украинском Крыме». Видео допроса

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Глюкоза, Instagram

В Сети раскритиковали российскую певицу Глюкозу за ее слова о принадлежности Крыма. Отмечается, что исполнительницу остановили в киевском аэропорту «Борисполь», где ее допросили сотрудники погранслужбы Украины.

На опубликованных кадрах, Глюкоза говорит, что для нее важно находиться на Украине, а также она считает, что «Крым украинский». Кроме того, на видеозаписи можно заметить, что певица хочет продолжить фразу, но ее обрезают. Следующим идет фрагмент передачи протокола о запрете въезда на территорию страны на три года.

Однако подписчики все равно назвали Глюкозу «предательницей» и предложили «запретить ей въезд в Россию»:

«Правильно ее украинцы к себе не пустили. Хорошо бы еще и в Россию не пускать. В частности, за невежество»

«Класс. Предательница! Крым - это Россия»

При этом нашлись и те, кто заметил, что видео резко обрывается на фразе певицы: «Если бы смысл полного предложения их устраивал и Глюкоза это действительно имела в виду, то они выложили бы полностью».

???? Трирічна заборона Глюкозі за відвідування окупованого Криму

???? https://t.co/HaS44gIVDv?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link pic.twitter.com/y0zbNQWFUF — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) August 7, 2020