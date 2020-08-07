В Госдуме назвали двойными стандартами маркировку «Твиттером» аккаунтов органов госвласти и СМИ
7 августа 2020, 20:28[ «Аргументы Недели» ]
Маркировка «Твиттером» аккаунтов органов госвласти и СМИ демонстрирует политику двойных стандартов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Дополнительная маркировка – еще одно подтверждение того, что это не поддельные аккаунты, тиражирующие фейк-ньюз, а официальные источники, которым можно доверять. Такая маркировка появилась и на странице Государственной Думы», – сказал Володин.
Вместе с этим председатель ГД выразил недоумение, почему не маркируется «Радио Свобода».
«Что за практика двойных стандартов? Почему такой маркировки нет у аккаунта «Радио Свобода», которое финансируется из госбюджета и отражает официальную позициюГосдепа? Эта прямая попытка ввести читателей и пользователей соцсети в заблуждение», – считает Володин.
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