Twitter принял решение о блокировке более тысячи аккаунтов, продвигавших «Единую Россию»

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12 июня 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Твиттер. Фото: pixabay.com

Twitter сообщил о блокировке 1152 аккаунтов, нарушавших правила компании при продвижении российской партии «Единая Россия».

В заявлении, которое распространила администрация соцсети, говорится, что эти аккаунты «нарушали правила нашей платформы». Речь, в частности, идет о так называемом кросс-постинге, то есть, массовом распространении в сети одного и того же сообщения. Это, как говорят специалисты, искусственно увеличивает объем потока информации.

В Twitter «ополчились» не только против российского контента. Соцсеть приняла аналогичные меры в отношении 7 340 аккаунтов, нарушавших правила при выражении поддержки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Также блокируются более 170 тысяч аккаунтов, связанных с китайскими властями. В Twitter считают, что через них распространялась не соответствующая действительности информация о протестах в Гонконге, пандемии коронавируса и ряде других тем.