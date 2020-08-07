Автотуризм стал самым популярным видом отдыха в Крыму

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Крым. Фото: pixabay.com

В июле в Крыму отдохнули 1,4 млн туристов, более половины из которых прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах.

По словам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, в этом году путешествия на автомобиле по полуострову «обретают небывалую популярность».

Министр отметил, что Крым создан для автопутешествий – построено много новых дорог и реконструируются существующие. Кроме того, на полуострове оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть.

Ранее сообщалось, что в Минфине предложили сократить расходы на Крым.