Автотуризм стал самым популярным видом отдыха в Крыму
7 августа 2020, 20:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В июле в Крыму отдохнули 1,4 млн туристов, более половины из которых прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах.
По словам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, в этом году путешествия на автомобиле по полуострову «обретают небывалую популярность».
Министр отметил, что Крым создан для автопутешествий – построено много новых дорог и реконструируются существующие. Кроме того, на полуострове оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть.
Ранее сообщалось, что в Минфине предложили сократить расходы на Крым.
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