В Минфине предложили сократить расходы на Крым

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6 августа 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Черное море, pixabay.com

Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности».

В тесте говорится, что в 2021 году расходы планируют снизить на 8,5 млрд рублей - до 76,1 млрд, в 2022 году - на 9,1 млрд руб. - до 82,3 млрд. Кроме того, могут сократить финансирование госпрограмм по развитию Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов и Арктической зоны. Отмечается, что до 2024 года траты на ДФО хотят снизить более чем на 11 млрд рублей, на СКФО - на 5,4 млрд и на Арктическую зону - почти 11 млн рублей.

Напомним, что программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя на более чем 800 миллиардов рублей одобрили еще в августе 2014 года. В 2018 году ее продлили до 2022, а в июле 2020 был подписан документ о пролонгации программы до 2024 года.