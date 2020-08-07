Володин заявил, что Россия и Белоруссия друг для друга братские народы

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7 августа 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Союзное государство Беларуси и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется приоритетом.

«Политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства. Есть попытки поставить под сомнение его целесообразность. Хочу напомнить им, что решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад. Речь шла о создании уникального интеграционного государственного объединения. Обе наши страны за эти 20 лет переживали довольно сложные периоды», — сказал Володин.

Он также отметил, что многое было сделано для обеспечения равенства прав граждан Беларуси и России: при поступлении в вузы, при устройстве на работу, при решении пенсионных вопросов.

«Мы друг для друга не иностранцы, а братские народы», – отметил спикер ГД.

Володин также напомнил, что у РФ и Белоруссии общие приоритеты в оборонной политике, страны совместно защищают границы Союзного государства и воздушное пространство.