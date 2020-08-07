Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности

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7 августа 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufatime.ru

Радий Хабиров. Фото: официальный сайт РБ.

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности.

Согласно документу, юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые работают в местах массового скопления людей, должны ежедневно проводить дезинфекцию, иметь в наличии памятки и листовки с информацией о профилактике коронавируса.

В документе оговаривается, что посетителям без масок, а в объектах торговли, финансовых организациях и МФЦ - без масок и перчаток - необходимо отказывать в предоставлении услуг. Матчи чемпионата России по футболу среди команд РПЛ разрешается проводить только при вместимости стадиона не более 25%.

Ранее сообщалось, что в Башкирии сняли мультфильм про коронавирус.