Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности
7 августа 2020, 19:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ufatime.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности.
Согласно документу, юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые работают в местах массового скопления людей, должны ежедневно проводить дезинфекцию, иметь в наличии памятки и листовки с информацией о профилактике коронавируса.
В документе оговаривается, что посетителям без масок, а в объектах торговли, финансовых организациях и МФЦ - без масок и перчаток - необходимо отказывать в предоставлении услуг. Матчи чемпионата России по футболу среди команд РПЛ разрешается проводить только при вместимости стадиона не более 25%.
Ранее сообщалось, что в Башкирии сняли мультфильм про коронавирус.
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