В Башкирии сняли мультфильм про коронавирус

5 августа 2020, 12:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: iz.ru
В Башкирии создали анимационный фильм про ворону и COVID-19, которые объединили свои силы в борьбе с пандемией коронавируса.
По словам главы региона Радия Хабирова, с помощью таких доступных форматов в республике можно сформировать правильные привычки в обществе в нынешней эпидемиологической ситуации и заодно высмеивать разнообразные пороки отдельных граждан.
Кроме этого, Хабиров пообещал создать в республике условия, чтобы люди искусства, чье творчество востребовано в обществе, и дальше оставались в Уфе.
Ранее власти Башкирии продлили режим самоизоляции людям старше 65 лет.
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