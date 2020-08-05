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В Башкирии сняли мультфильм про коронавирус

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

В Башкирии сняли мультфильм про коронавирус
Уфа. Фото: сайт правительства РБ

В Башкирии создали анимационный фильм про ворону и COVID-19, которые объединили свои силы в борьбе с пандемией коронавируса.

По словам главы региона Радия Хабирова, с помощью таких доступных форматов в республике можно сформировать правильные привычки в обществе в нынешней эпидемиологической ситуации и заодно высмеивать разнообразные пороки отдельных граждан.

Кроме этого, Хабиров пообещал создать в республике условия, чтобы люди искусства, чье творчество востребовано в обществе, и дальше оставались в Уфе.

Ранее власти Башкирии продлили режим самоизоляции людям старше 65 лет.

ДВа

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