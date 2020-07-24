Власти Башкирии продлили режим самоизоляции людям старше 65 лет
24 июля 2020, 21:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет.
Кроме этого, он оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран.
Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет до 9 августа, «за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью, приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ», - говорится в документе.
По данным Минздрава Башкирии, в регионе на 24 июля зарегистрировано 6 463 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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