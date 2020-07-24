Власти Башкирии продлили режим самоизоляции людям старше 65 лет

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24 июля 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Уфа. Фото: сайт правительства РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет.

Кроме этого, он оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран.

Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет до 9 августа, «за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью, приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ», - говорится в документе.

По данным Минздрава Башкирии, в регионе на 24 июля зарегистрировано 6 463 случая заболевания коронавирусной инфекцией.