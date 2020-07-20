Власти Башкирии могут ужесточить масочный режим в регионе
20 июля 2020, 17:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: glavufa.ru
Власти Башкирии думают об ужесточении действующего в республике масочного режима, потому что многие жители республики относятся к нему безответственно.
На сегодняшний день в республике выявлен 41 новый случай заражения. Общее число заболевших достигло 6 348 человек.
«Рост больных коронавирусом не снижается, а к 1 сентября нужно выйти на более позитивную ноту по заболеваемости. Возможно, для этого нужно ужесточать масочный режим», – заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
Власти просят людей не расслабляться и соблюдать действующие в регионе правила – носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
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