Власти Башкирии могут ужесточить масочный режим в регионе

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20 июля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: glavufa.ru

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

Власти Башкирии думают об ужесточении действующего в республике масочного режима, потому что многие жители республики относятся к нему безответственно.

На сегодняшний день в республике выявлен 41 новый случай заражения. Общее число заболевших достигло 6 348 человек.

«Рост больных коронавирусом не снижается, а к 1 сентября нужно выйти на более позитивную ноту по заболеваемости. Возможно, для этого нужно ужесточать масочный режим», – заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Власти просят людей не расслабляться и соблюдать действующие в регионе правила – носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.