Башкирия преодолела рубеж в 6 тысяч инфицированных коронавирусом

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14 июля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Уфа. Фото: сайт правительства РБ

После того, как за последние сутки в Башкирии выявили 47 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число зараженных в республике достигло 6014.

Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов попросил всех горожан не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и немного потерпеть. Он отметил, что понимает, как в жаркую погоду тяжело носить медицинскую маску, но это, по его словам, необходимая мера.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пока не будут ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Глава региона Радий Хабировал отмечал, что никаких оснований для изменения режима в лучшую сторону сейчас в республике нет.