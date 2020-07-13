В Башкирии пока не будут ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19
13 июля 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Башкирии пока время не будут снимать ограничения, действующие в республике из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал 13 июля на оперативном совещании в правительстве республики глава региона Радий Хабиров.
«Никаких оснований для изменения режима в лучшую сторону сейчас у нас в республике нет", - сказал он.
Сейчас в республике выявили 5 921 случай заражения коронавирусом, 3 994 человек выздоровели, 19 скончались.
В настоящее время Башкирия находится на первом этапе снятия ограничений. Оперативный штаб региона по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение с 15 июля разрешить работу профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, имеющих штатный медицинский персонал. Также уже работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские.
Ранее сообщалось: в России за сутки выявили 6 537 случаев заражения коронавирусом.
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