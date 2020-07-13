Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Башкирии пока не будут ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Башкирии пока не будут ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Башкирии пока время не будут снимать ограничения, действующие в республике из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал 13 июля на оперативном совещании в правительстве республики глава региона Радий Хабиров.

«Никаких оснований для изменения режима в лучшую сторону сейчас у нас в республике нет", - сказал он.

Сейчас в республике выявили 5 921 случай заражения коронавирусом, 3 994 человек выздоровели, 19 скончались.

В настоящее время Башкирия находится на первом этапе снятия ограничений. Оперативный штаб региона по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение с 15 июля разрешить работу профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, имеющих штатный медицинский персонал. Также уже работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские.

Ранее сообщалось: в России за сутки выявили 6 537 случаев заражения коронавирусом.

ЕЧ

Общество

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Бывший схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью