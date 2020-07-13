В России за сутки выявили 6 537 случаев заражения коронавирусом
13 июля 2020, 10:53[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 6 537. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе уточнили утром 13 июля, что у 1 674 граждан нет каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.
С начала пандемии COVID-19 на территории России зарегистрировали 733 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.