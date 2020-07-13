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В России за сутки выявили 6 537 случаев заражения коронавирусом

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 6 537 случаев заражения коронавирусом
пробирки, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 6 537. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе уточнили утром 13 июля, что у 1 674 граждан нет каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.

С начала пандемии COVID-19 на территории России зарегистрировали 733 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

ЕТ

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