В Германии за сутки скончался один человек с COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Институт Роберта Коха

лаборатория, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки на территории Германии скончался один пациент с диагностированным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил в понедельник, 13 июля, институт Роберта Коха.

Накануне сообщалось о трех летальных исходах. Общее число умерших пациентов с COVID-19 достигло в Германии 9 064.

За сутки в стране выявили 159 новых случаев заражения. Количество заболевших с начала пандемии коронавируса нового типа достигло 198 963. После заражения выздоровели 185,1 тысячи пациентов.

Максимальное число случаев заболевания выявлено в Баварии (49 273), Северном Рейне-Вестфалии (44 974), а также в Баден-Вюртемберге (36 041).