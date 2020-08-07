На Ставрополье в выходные столбик термометра превысит отметку в 40 градусов

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7 августа 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Зной. Фото: pixabay.com

Экстремальная жара вернулась пришла на Ставрополье и сохранится в выходные.

По данным Росгидромета, в Ставропольском крае к концу недели станет еще жарче. В субботу – до 40 градусов, причем, местами температура может подниматься и выше отметки 40 градусов.

«При этом осадков не ожидается. Не станет прохладнее и от небольшого ветра до 10 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В краевом центре температура будет чуть ниже – здесь воздух прогреется 36 градусов. Ранее сообщалось, что экстремальная жара возвращается на Кубань.