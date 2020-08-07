В Минтрансе сообщили о повышении допустимой скорости на бесплатных трассах
7 августа 2020, 18:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Минтранса России Евгений Дитрих сообщил, что скоростной лимит могут увеличить на бесплатных автомобильных дорогах высокой технической категории и платных трассах «Автодора».
«Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая - 1A,1B, возможно, 2A категория. Эти дороги по показателям ширины полосы, уклонов, градусов поворотов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться», - пояснил он.
Дитрих отметил, что в ходе их проектирования используются нормы, допускающие движение с высокими скоростями. По его словам, в некоторых регионах есть «прекрасные дороги», на которых можно увеличить скорость.
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