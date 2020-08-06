Состав аптечки для автомобиля изменен. По мнению Минздрава, при аварии жизненно необходимы маски и перчатки
6 августа 2020, 18:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министерство здравоохранения России разработало новые требования к содержимому автомобильной аптечки. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Теперь в аптечке вашей машины должны находиться бинты, пластырь, дополнительная упаковка стерильных салфеток, а также две медицинские трехслойные маски и две пары перчаток. Бинты малых размеров, стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет, а также бактерицидные лейкопластыри при ДТП вам не понадобятся, считают в Минздраве.
"Инструкция по применению аптечки заменена на "Инструкцию по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", - говорится в пояснениях.
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