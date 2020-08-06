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Состав аптечки для автомобиля изменен. По мнению Минздрава, при аварии жизненно необходимы маски и перчатки

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Состав аптечки для автомобиля изменен. По мнению Минздрава, при аварии жизненно необходимы маски и перчатки
аптечка, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Министерство здравоохранения России разработало новые требования к содержимому автомобильной аптечки. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь в аптечке вашей машины должны находиться бинты, пластырь, дополнительная упаковка стерильных салфеток, а также две медицинские трехслойные маски и две пары перчаток. Бинты малых размеров, стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет, а также бактерицидные лейкопластыри при ДТП вам не понадобятся, считают в Минздраве.

"Инструкция по применению аптечки заменена на "Инструкцию по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", -  говорится в пояснениях.

НС

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