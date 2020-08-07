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В Свердловской области школьники не будут носить маски в помещении

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru

В Свердловской области школьники не будут носить маски в помещении
Школьный класс. Фото: сайт Минпросвещения РФ

В Свердловской области школьникам не надо будет надевать маски, находясь внутри учебных заведений. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба.

Кроме того, в школах будет введен специальный график, согласно которому ученики будут приходить в школу постепенно, не собираясь в большие группы.

«Эта мера должна быть отрепетирована заранее, где учащиеся будут заменены взрослыми», – говорится в сообщении.

Занятия будут стараться проводить в одном и том же классе, перемещения детей по школе будут минимальными.

ДВа

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