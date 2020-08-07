В России может появиться новый профессиональный праздник
7 августа 2020, 18:29[ «Аргументы Недели» ]
СМИ со ссылкой на проект постановления правительства сообщили, что в России хотят создать новый профессиональный праздник. Об этом стало известно в пятницу, 7 августа.
«Установить профессиональный праздник - День изыскателя и отмечать его в последнее воскресенье ноября», - сказано в документе.
Изыскательские работы — это комплекс исследований местности, предполагаемой под будущую застройку.
Ранее в Госдуме предложили объявить 1 июля ежегодным выходным днем. День общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, должен стать праздничным, считает вице-спикер Ольга Епифанова.
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