В России может появиться новый профессиональный праздник

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7 августа 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: календарь, pixabay.com

СМИ со ссылкой на проект постановления правительства сообщили, что в России хотят создать новый профессиональный праздник. Об этом стало известно в пятницу, 7 августа.

«Установить профессиональный праздник - День изыскателя и отмечать его в последнее воскресенье ноября», - сказано в документе.

Изыскательские работы — это комплекс исследований местности, предполагаемой под будущую застройку.

Ранее в Госдуме предложили объявить 1 июля ежегодным выходным днем. День общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, должен стать праздничным, считает вице-спикер Ольга Епифанова.