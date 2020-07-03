В Госдуме предложили объявить 1 июля ежегодным выходным днем

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3 июля 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Конституция. Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля выходным днём. По ее мнению, день общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, должен стать праздничным.

«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад», - уверена Епифанова. Она добавила, что подобную традицию было бы хорошо продолжить в современной России, а новым Днём Конституции назвать 1 июля.