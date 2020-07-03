В Госдуме предложили объявить 1 июля ежегодным выходным днем
3 июля 2020, 08:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля выходным днём. По ее мнению, день общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, должен стать праздничным.
«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад», - уверена Епифанова. Она добавила, что подобную традицию было бы хорошо продолжить в современной России, а новым Днём Конституции назвать 1 июля.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.