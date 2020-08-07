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Власти Югры приняли решение о продлении режима самоизоляции

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: in-news.ru

Власти Югры приняли решение о продлении режима самоизоляции
Наталья Комарова. Фото: сайт администрации ХМАО.

Глава Югры Наталья Комарова объявила о продлении режима самоизоляции в регионе.

На сколько он будет продлен пока не сообщается. Решение об этом будет принято в течение нескольких ближайших дней.

На совещании по вопросам снятия ограничений с организаций спорта, общественного питания и дополнительного образования, Комарова заявила, что «режим самоизоляции в нашем регионе исходя из эпидемиологической ситуации продлевается».

В конце июля режим самоизоляции в Ханты-Мансийском АО был продлен до 9 августа.

ДВа

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