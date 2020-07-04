В Югре режим обязательной самоизоляции продлен

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4 июля 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Режим обязательной самоизоляции продлевается по 12 июля.

В это время стоит ограничить посещение общественных мест и по возможности оставаться дома. Помимо этого, югорчанам нужно соблюдать масочный режим.

За прошедшие сутки в ХМАО подтверждено 273 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах. Особенно напряженная ситуация складывается в Сургуте (103 инфицированных), Нижневартовске (43) и Когалыме (31), сообщает сайт правительства округа.