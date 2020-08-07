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Хованская заявила, что россияне не должны платить за ЖКХ более 15% от совокупного дохода семьи

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Хованская заявила, что россияне не должны платить за ЖКХ более 15% от совокупного дохода семьи
Галина Хованская. Фото: сайт ГД.

Председатель думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила, что борьба с бедностью начинается с оказания адресной государственной помощи отдельным категориям граждан.

По словам парламентария, в большинстве регионов РФ люди платят до 22% семейного дохода. В нынешних условиях, когда многие потеряли работу и в семьях осталось по одному кормильцу, это «очень существенная доля».

Она также отметила, что собираемость по оплате за услуги ЖКХ резко пошла вниз, в результате чего страдает система жизнеобеспечения. Хованская подчеркнула, что если не поступают средства на счета ЖКХ, то из этой отрасли уйдут работники, которые профессионально выполняли свои обязанности, а этого нельзя допустить.

ДВа

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