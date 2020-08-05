В России предлагают повысить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
5 августа 2020, 07:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила в правительство обращение с просьбой повысить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.
В тексте обращения предлагается, увеличить минимальную скидку на оплату ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей, в которых растут десять и более детей – до 70%.
Сейчас многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30% от стоимости данных услуг, а семьи, в которых воспитываются более десяти детей, – в размере 50%.
Волынец полагает, что увеличение скидки станет своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми, особенно на фоне пандемии COVID-19. Она также попросила правительство рассмотреть возможность не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (вне зависимости от фактора многодетности), где родители из-за эпидемии потеряли работу.
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