Мишустин упростил доступ к субсидиям на услуги ЖКХ

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2 августа 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото:деньги, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату ЖКХ. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства в воскресенье, 2 августа.

«Теперь для получения субсидии не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия», - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет упростить для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.