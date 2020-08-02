В России упростили оформление пособий на детей от трёх до семи лет
2 августа 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет упростить для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства, в воскресенье, 2 августа.
«Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия», - говорится в описании к распоряжению.
Отмечается, что документ вступит в силу с 1 ноября 2020 года. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.
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