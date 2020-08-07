Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Госдуме прокомментировали скорую регистрацию вакцины от COVID-19

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме прокомментировали скорую регистрацию вакцины от COVID-19
Госдума. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал появившиеся сообщения о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 скоро будет зарегистрирована.

«То, что мы уже готовы к регистрации вакцины от коронавируса, — очень позитивный сигнал. Потому что это говорит о том, что наша наука — и медицинская, и биологическая — в авангарде», - сказал Тумусов.

Он отметил, что первоочередным для вакцины является безопасность и эффективность. Депутат выразил уверенность, что ученые, разрабатывающие препарат, ответственно подошли к этому вопросу, однако отметил, что лекарство требует длительной проверки, чтобы определить всю степень влияния на организм.

АБ

Экономика

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Реальная доходность вкладов населения, депозитов, с учетом инфляции может вернуться к ситуации 1995−1996 гг. Прогноз инфляции — 4%, ключевая ставка — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью