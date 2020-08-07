В Госдуме прокомментировали скорую регистрацию вакцины от COVID-19

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7 августа 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал появившиеся сообщения о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 скоро будет зарегистрирована.

«То, что мы уже готовы к регистрации вакцины от коронавируса, — очень позитивный сигнал. Потому что это говорит о том, что наша наука — и медицинская, и биологическая — в авангарде», - сказал Тумусов.

Он отметил, что первоочередным для вакцины является безопасность и эффективность. Депутат выразил уверенность, что ученые, разрабатывающие препарат, ответственно подошли к этому вопросу, однако отметил, что лекарство требует длительной проверки, чтобы определить всю степень влияния на организм.