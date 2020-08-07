В Москве сегодня был установлен новый рекорд высокого атмосферного давления
7 августа 2020, 12:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В Москве зафиксирован новый рекорд высокого атмосферного давления. Это произошло 7 августа в 6 часов утра.
Известно: давление на ВДНХ, повысилось до 1006,3 гПа (755 миллиметров ртутного столба). Это равняется значению самого высокого показателя для этого дня, которое наблюдалось в 1996 году. Стараниями антициклона данная цифра продолжала расти, и в 9 утра составила 1007,1 гПа (755,5 миллиметров ртутного столба). Таким образом, установлен новый метеорологический рекорд.
Перед этим ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков говорил, что в пятницу в столице ожидается высокое атмосферное давление.
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