В Москве сегодня был установлен новый рекорд высокого атмосферного давления

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7 августа 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Облака. Фото: pixabay.com

В Москве зафиксирован новый рекорд высокого атмосферного давления. Это произошло 7 августа в 6 часов утра.

Известно: давление на ВДНХ, повысилось до 1006,3 гПа (755 миллиметров ртутного столба). Это равняется значению самого высокого показателя для этого дня, которое наблюдалось в 1996 году. Стараниями антициклона данная цифра продолжала расти, и в 9 утра составила 1007,1 гПа (755,5 миллиметров ртутного столба). Таким образом, установлен новый метеорологический рекорд.

Перед этим ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков говорил, что в пятницу в столице ожидается высокое атмосферное давление.