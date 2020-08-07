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7 августа 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Синоптики предупредили о повышенном атмосферном давлении в Москве сегодня, в пятницу, 7 августа. День в столичном регионе ожидается теплым. По прогнозу синоптиков, максимальная температура в Москве 23-25, по области - от 21 до плюс 26 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков отметил, что погода сегодня будет теплой, без осадков, переменная облачность, северный ветер 3-8 метров в секунду, но атмосферное давление существенно выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба.

Повышенное атмосферное давление может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Им следует выполнять назначение лечащего врача.