Синоптики предупредили о повышенном атмосферном давлении в Москве
7 августа 2020, 08:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Синоптики предупредили о повышенном атмосферном давлении в Москве сегодня, в пятницу, 7 августа. День в столичном регионе ожидается теплым. По прогнозу синоптиков, максимальная температура в Москве 23-25, по области - от 21 до плюс 26 градусов.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков отметил, что погода сегодня будет теплой, без осадков, переменная облачность, северный ветер 3-8 метров в секунду, но атмосферное давление существенно выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба.
Повышенное атмосферное давление может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Им следует выполнять назначение лечащего врача.
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