Ирина Лобачёва подала на развод

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7 августа 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma.pro

Ирина Лобачева, фото из соцсети

Ирина Лобачёва, знаменитая фигуристка, подала на развод со своим вторым по счету официальным мужем Иваном Третьяковым. Не заладилась семейная жизнь 47-летней Лобачёвой с молодым супругом.

Они вместе три года. По признанию Ирины, Иван не очень стремится работать. Общих детей у них нет. Сын Лобачёвой от брака с Ильёй Авербухом Мартин живёт с отцом в загородном доме. По слухам, подросток не захотел жить с матерью, когда она привела в квартиру нового мужа.

Конечно, с сыном Ирина общается. И в работе у титулованной фигуристки все хорошо. Лобачёва тренирует юных фигуристов. Прошлой зимой на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске успешно выступали подопечные Ирины.

А вот в личной жизни отношения не складываются.

Лобачёвой очень нравился актёр Дмитрий Марьянов. Но женился он на девушке из Харькова. Потом появился Третьяков. Поговаривали, что новый избранник фигуристки не раз поднимал на нее руку. Иван же утверждал, что пытался бороться с пьянством Ирины. Знакомые спортсменки утверждают, что после лечения в реабилитационной клинике, она перестала тянуться к спиртному.

«Комсомольская правда» написала, что после окончания карантина по коронавирусу фигуристка подала заявление о расторжение брака. 11 августа супругам назначена встреча с судьей.

Ирина как-то с сожалением рассказала, что бывший муж Авербух не приглашает ее в свой дом. Оказывается, у Авербуха давно отношения с актрисой Лизой Арзамасовой.