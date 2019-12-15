Лобачева не раскрыла имя актрисы-разлучницы, родившей сына от Авербуха

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15 декабря 2019, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Лобачева, фото из соцсети

Бывшая супруга титулованного фигуристка, ныне хореографа по фигурному катанию Ирина Лобачева подала заявление на развод с Ильей Авербухом, когда их сыну Мартину было три года. Ирина и Илья встречались с 17 лет. Лобачева очень любила мужа, была заботливой женой. По окончании спортивной карьеры они договорились рожать ребенка.

Фигуристка забеременела, и в марте 2004 года на свет появился первенец Авербуха и Лобачевой – сын Мартин.

Ирина занималась ребенком, домом, готовила борщи и котлетки, старалась поддерживать идеальную чистоту в квартире.

В 2006 году Илья начал работать в шоу «Ледниковый период». Супруги тогда работали на ледовом шоу вместе, Ирина выступала как участница.

У Лобачевой были подозрения, что муж может ей изменять. Однажды она увидела в телефоне супруга СМС-ку, в который были слова, которые могла написать только женщина. На вопрос, от кого это сообщение, Авербух одернул жену: «Не лезь в мой телефон». Осадок на душе у Ирины остался.

На одну из тренировок-репетиций шоу Ирина взяла маленького сына. Пришла и одна из участниц шоу – актриса. Эта женщина подошла к 2-летнему Мартину, показала младенца в переноске и представила мальчику: «Это твой братик».

Мартин тогда спросил у Ирины про маленького братика. И она все поняла. Лобачева задала вопрос мужу об отношениях с этой актрисой и ребенке. Он ничего не ответил. Как ни больно было Лобачевой, она подала на развод с Авербухом. Развод прошел мирно. Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева уговаривала Ирину Лобачеву назвать имя актрисы – разлучницы. Ирина категорически отказалась. По ее словам, она через некоторое время видела фотографии этого мальчика – сына актрисы. Говорит, сильно похож на Мартина.

Сейчас Мартину Авербуху 15 лет. Он живет не с мамой, а с отцом. Ирина сама попросила бывшего мужа взять сына, так боялась не справиться с воспитанием подростка.

После развода Илья Авербух оставил бывшей жене пятикомнатную квартиру. Мартин приезжает к матери, но не так часто, как хотелось бы Ирине. Но она понимает, сын – старшеклассник, много уроков и занятия спортом. Сын фигуристов катается на скейте.

А в новом доме Ильи Авербуха, в котором он живет с сыном, она ни разу не была. «Не приглашают», - с горечью сказала 46-летняя Ирина Лобачева.

Авербух платит за обучение сына в престижной московской школе, платит алименты. По словам Ирины, она может тратить деньги и на свои нужды.

Ирина Лобачева и Илья Авербух – серебряные призеры Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, чемпионы мира 2002 г., чемпионы Европы 2003 г., чемпионы России.