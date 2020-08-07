Владимир Жириновский рассказал, что в своей жизни считает ошибкой
7 августа 2020, 11:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, какие поступки, совершенные в жизни, он считает ошибкой. Среди того, о чем жалеет политик, оказалась женитьба и поступление в Институт стран Азии и Африки.
74-летний Жириновский заявил, что у него с будущей супругой не было яркой любви, однако он все равно решил создать семью. По его словам, сейчас он не имеет ни свободы, ни теплой семьи, ни надежных друзей, ни хорошей работы.
«Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь… Исправить мои ошибки невозможно по возрасту… Я не могу снова жениться — это уже будет брак по расчету. Поэтому ничего не вернуть. Силы истрачены», - резюмировал политик.
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