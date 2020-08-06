Жириновский: ЛДПР готова выдвинуть Фургала кандидатом в президенты
6 августа 2020, 12:00[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В эфире радио «Эхо Москвы» Владимир Жириновский сделал заявление о том, что возглавляемая им фракция ЛДПР готова выдвинуть арестованного экс-губернатора Сергея Фургала Хабаровского края кандидатом в президенты РФ.
Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство 15 лет назад. Ему предъявили обвинение. Позже президент России Владимир Путин лишил Фургала должности губернатора в связи с утратой доверия. Сейчас врио главы региона назначен член ЛДПР Михаил Дегтярев.
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