Гендиректор Роскосмоса рассказал о планах в РФ по полетам на Луну
7 августа 2020, 11:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым ежегодно проводить запуски на Луну автоматических космических аппаратов. Он уверен: это поможет отработать технологии мягкой посадки перед отправкой.
Он отметил: также важно проводить запуски аппаратов каждый год, чтобы получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну.
«Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?" - сказал Рогозин.
Известно, что 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной РФ межпланетного посадочного аппарата "Луна-25", а уже в 2030 году – высадка там первого российского космонавта.
Ранее сообщалось: эксперт объяснил, почему в США так уверены в существовании российской пропаганды.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.