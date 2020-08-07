Гендиректор Роскосмоса рассказал о планах в РФ по полетам на Луну

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7 августа 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Луна. Фото: pixabay.com

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым ежегодно проводить запуски на Луну автоматических космических аппаратов. Он уверен: это поможет отработать технологии мягкой посадки перед отправкой.

Он отметил: также важно проводить запуски аппаратов каждый год, чтобы получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну.

«Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?" - сказал Рогозин.

Известно, что 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной РФ межпланетного посадочного аппарата "Луна-25", а уже в 2030 году – высадка там первого российского космонавта.

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