Новые выплаты безработным россиянам должны стать системными

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7 августа 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, объяснил, почему внесенный в Госдуму законопроект о дополнительных выплатах гражданам России неэффективен.

В Госдуму внесли законопроект о введении дополнительных социальных выплат россиянам, "оставшимся во время действия режима повышенной готовности без работы и тем, чей доход оказался ниже прожиточного минимума". Гражданам, потерявшим работу, предлагается ежемесячно выплачивать пособие в размере установленного в регионе прожиточного минимума, но не ниже 12 тысяч рублей.

Эксперт ФБА "Экономика сегодня" Александр Сафонов считает, что предложенный законопроект явно дублирует ряд имеющихся мер. Также он не имеет четкой финансовой базы.

Сафонов заметил, что большинство действующих мер рассчитано только до осени или до января будущего года, но не факт, что 1 сентября все россияне найдут работу. Эксперт напомнил, что за апрель-май в России работу потеряли около 2 млн человек, и только полутора миллионам удалось найти новую.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ считает, что финансовую помощь потерявшим работу россиянам нужно строить на системной основе, а не простым обращением к бюджету. По мнению Сафонова, можно вернуть систему занятости, действовавшую до начала 2000-х, которая подразумевала, что в зависимости от стажа уволенный мог получать 40-80% от потерянного оклада на время поиска работы.

Росту размера пенсий россиян может поспособствовать повышение зарплат и расширение бесплатных услуг для населения.