Как проверить арбуз на содержание вредных веществ в домашних условиях

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7 августа 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Арбуз. Фото: pixabay.com

Покупка арбуза в начале сезона всегда граничит с риском выбрать ненатуральное лакомство, полное нитратов и красителей. Маркетолог Роман Харланов рассказал, как в домашних условиях определить, натуральный ли арбуз.

Специалист объяснил, что в лабораторных условиях наличие химикатов определяют при помощи специальных приборов, но сделать это можно и дома без всяких приспособлений. Для этого нужно опустить мякоть арбуза в стакан с водой и подержать ее там некоторое время, передает Мир24.

«Если арбуз сильно окрасит воду в красный цвет, значит, в нем много химикатов, лучше воздержаться от его использования в пищу. Если он чуть-чуть подкрасит воду и сохранит свою структуру, значит, арбуз созрел нормально, химикатов в нем практически нет», - сказал Харланов.