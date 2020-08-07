Как проверить арбуз на содержание вредных веществ в домашних условиях
7 августа 2020, 11:36[ «Аргументы Недели» ]
Покупка арбуза в начале сезона всегда граничит с риском выбрать ненатуральное лакомство, полное нитратов и красителей. Маркетолог Роман Харланов рассказал, как в домашних условиях определить, натуральный ли арбуз.
Специалист объяснил, что в лабораторных условиях наличие химикатов определяют при помощи специальных приборов, но сделать это можно и дома без всяких приспособлений. Для этого нужно опустить мякоть арбуза в стакан с водой и подержать ее там некоторое время, передает Мир24.
«Если арбуз сильно окрасит воду в красный цвет, значит, в нем много химикатов, лучше воздержаться от его использования в пищу. Если он чуть-чуть подкрасит воду и сохранит свою структуру, значит, арбуз созрел нормально, химикатов в нем практически нет», - сказал Харланов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.