Как правильно есть арбузы и дыни, рассказал диетолог

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4 августа 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Арбуз. Фото: pixabay.com

В конце лета начинается сезон дынь и арбузов. Диетолог Сергей Обложко напомнил о некоторых правилах их употребления. Врач рассказал, что низкокалорийные арбузы и дыни идеально подходят для десерта, но могут стать причиной тяжести в животе.

«Есть несколько правил. Первое - не есть сразу много, разбивать по несколько приемов, безопасно в каждый прием пищи добавлять 200-300 граммов арбуза или дыни. Второе - ни в коем случае нельзя есть дыни и арбузы на голодный желудок», - заявил врач. Он объяснил, что фрукты стимулируют переедание, потому после основного приема пищи контролировать количество съеденного лакомства проще.

Также Обложко рекомендовал добавлять арбузы и дыни в десерты и салаты. Диетолог напомнил, что лучше всего не есть арбуз меньше, чем за 5 часов до сна.