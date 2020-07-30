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В Астрахани вывели новый сорт арбузов, которые можно есть диабетикам и аллергикам

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Астрахани вывели новый сорт арбузов, которые можно есть диабетикам и аллергикам
Арбуз. Фото: pixabay.com

Селекционеры из Астрахани вывели новый сорт арбузов, которые можно есть даже диабетикам и аллергикам. Примечательная черта нового сорта – белая мякоть, которая не содержит ликопинов и бета-каротинов, вызывающих аллергию.

Селекционер Артем Соколов рассказал о новом сорте арбузов. «Он очень полезен, он вымывает из организма все токсины. Людям с сахарным диабетом этот арбуз идеально подойдет. В нем содержится больше моносахаров. Мы на анализ его не отдавали, но в нем есть легкодоступные сахара, для усвоения которых не нужно никаких дополнительных усилий организма», - заявил эксперт.

Он отметил, что новые арбузы слаще привычных сортов, при этом вкус у них кисло-сладкий. На российских прилавках новый сорт может появиться уже следующим летом. В среднем одна такая ягода будет весить не более трех килограммов, однако стоимость будет в 4-5 раз выше, чем у привычных арбузов, передает Мир24.

АБ

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