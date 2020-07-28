Диетолог предупредила, что от арбуза можно растолстеть

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28 июля 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

арбуз, фото: pixabay.com

Чрезмерное употребление арбуза пагубно сказывается на организме. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян. В этой ягоде содержится большое количество сахара.

Злоупотребление этой ягодой способно приводить к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению. Например, если употреблять арбуз ежедневно порциями более полутора кг, то человеку практически гарантирована прибавка в весе. Вес будет увеличиваться за счет жировой массы, уточнила врач. Нормой за один прием пищи, отметила Григорьян, является около 300 гр арбуза.

Диетолог призвала отказаться от арбуза людям, страдающим диабетом и атеросклерозом, а аллергикам посоветовала ограничить размер порции.

Агроном рассказала, безопасны ли июльские арбузы.