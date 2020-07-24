Агроном рассказала, безопасны ли июльские арбузы

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

Девочка ест арбуз. Фото: pixabay.com

Известно, что сезон арбузов приходится на конец лета – начало осени. Однако любители бахчевых порой не могут удержаться и начинают покупать излюбленное лакомство уже в середине лета. Агроном Елизавета Тихонова рассказала, насколько безопасны июльские арбузы.

Специалист опровергла миф о том, что для ускорения роста арбузы обкалывают нитратами. Она заявила, что подобный способ – смерть для бахчевых. «При массовом выращивании арбузов применять нитраты сложно. Любят говорить, что "колют арбузы". Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему... Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест», - объяснила Тихонова.

Также агроном отметила, что сладость арбузов зависит не от сроков созревания, как принято считать, а от количества воды, затраченной при его выращивании – чем ее больше, тем меньше сладости, передает Радио Sputnik.