Собянин отметил ключевую роль малого и среднего бизнеса в экономике столицы

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7 августа 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Оборот малого и среднего бизнеса на потребительском рынке на прошлой неделе достиг 95% от значений марта, когда были введены ограничения из-за коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте, отметив ключевую роль малого и среднего предпринимательства в экономике столицы.

«На прошлой неделе оборот малых и средних предприятий, действующих на потребительском рынке, достиг 95% от значений середины марта, когда началось введение ковидных ограничений», - написал мэр.

Он отметил, что малый и средний бизнес - основа экономики Москвы.

«Более 776 тыс. небольших предприятий, которые дают работу 2,7 млн человек и формируют свыше 20% городского бюджета. От пандемии коронавируса пострадали все отрасли московской экономики, но именно малый и средний бизнес принял на себя самый тяжелый удар. В помощь московскому бизнесу правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд руб.», - подчеркнул Сергей Собянин.

Серегей Собянин добавил, что неотложная помощь - отсрочки по налогам и другим обязательным платежам - была предоставлена автоматически и помогла предпринимателям пережить шоковый период «закрытых дверей».

«И когда ограничения были сняты - большинство предприятий малого и среднего бизнеса стали активно возвращаться к своей обычной работе», - добавил он.

Но вместе с тем, отметил мэр, с отменой ограничений проблемы еще не закончились.

«После возобновления работы издержки быстро вернутся на прежний уровень, а на восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет. Чтобы в этих условиях сохранить свой бизнес, предприниматели могут воспользоваться рядом мер поддержки, предназначенных для решения постковидных проблем низкого спроса. Прежде всего, мы договорились с крупнейшими банками о реализации беспрецедентной программы льготного кредитования. По ранее взятым кредитам городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Например, если до пандемии кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет», - сообщил Сергей Собянин.

По его словам, по новым стабилизационным кредитам на финансирование текущей деятельности размер компенсационного платежа за субъекта МСП составит 8%.

«То есть реальная стоимость кредита для предпринимателя будет всего 3-7% годовых», - написал он.

Сергей Собянин напомнил, что программа льготного кредитования была объявлена в апреле.

«На сегодня кредиты получили/рефинансировали уже 1 тыс. 529 компаний на сумму 28,4 млрд руб. И спрос на льготные кредиты только нарастает. По информации банков, к ним поступили заявки от 17 тыс. малых и средних предприятий, в которых работает более 130 тыс. человек», - написал он.

Сергей Собянин добавил, что еще важнее - помочь малому и среднему бизнесу сохранить вкус к инновациям и развитию в условиях, когда текущий спрос невысок, а перспективы выглядят слишком неопределенно.

«Программа «13 субсидий», запущенная в разгар пандемии, позволяет бизнесу компенсировать затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки. В целях обеспечения эпидемиологической безопасности подача документов на меры поддержки была на 100% переведена в электронный вид. За первые три месяца работы программы поддержку получили уже 572 предпринимателя. Еще несколько сотен заявок будет одобрено в ближайшие недели», - написал он.

Он сообщил, что было принято решение о расширении программы «13 субсидий».

«Претендовать на их получение теперь сможет бизнес, действующий в сфере образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве работает порядка 28 тыс. субъектов МСП», - добавил градоначальник.

Сергей Собянин подчеркнул, что хотя для многих читателей эти цифры выглядят голой абстракцией, но за ними стоят перспективы реальных проектов и даже судьбы многих людей.

«После четырех месяцев ограничений мотор московской экономики вновь набирает обороты. Наиболее гибкий, активный и предприимчивый малый и средний бизнес возглавляет процесс восстановления деловой активности. Успех бизнеса - это успех и благосостояние Москвы», - подчеркнул мэр.