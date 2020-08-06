Собянин выделил субсидию на обучение инвалидов самостоятельному проживанию

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6 августа 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении субсидии для поддержки проекта «Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Правительство Москвы поддержит проект «Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов». Постановление о выделении субсидии в размере 19,8 млн руб. на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Компания-оператор проекта будет определена по результатам конкурсного отбора среди профильных некоммерческих организаций», - говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте, суть проекта заключается в предоставлении инвалидам 18-45 лет с нарушениями интеллектуального и психического развития возможностей для обучения навыкам самостоятельного проживания.

«Для этого они временно переезжают из дома/интерната в специально оборудованные тренировочные квартиры (социальные гостиницы), где под контролем наставников учатся самостоятельно выполнять различные бытовые задачи (делать покупки, готовить пищу и накрывать на стол, убираться в комнате, стирать и гладить одежду и тому подобное). Как правило, подчеркивается в тексте, освободившись от гиперопеки со стороны родителей или персонала интерната, инвалиды мобилизуют свои способности к обучению и в кратчайшие сроки добиваются значительного прогресса, вплоть до перехода на следующий уровень самостоятельности - сопровождаемое проживание», - поясняет пресс-служба.

Первые тренировочные квартиры в Москве были созданы в 2018 году на базе Городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство» по адресу: ул. Кирпичная, д. 18, стр. 1. Пресс-служба напомнила, что за минувший период обучение и реабилитацию в них прошли 576 человек.

«В рамках нынешнего проекта курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, смогут пройти 216 инвалидов с психофизическими нарушениями: ДЦП, расстройство аутистического спектра (РАС), нарушение зрения, умственная отсталость, черепно-мозговая травма, шизофрения, синдром Дауна и другие генетические заболевания. Инвалиды будут круглосуточно проживать в девяти тренировочных квартирах, в которых каждая комната оборудована кроватью, столом со стулом, шкафом для белья, тумбочкой, ТВ. В каждой квартире также имеются кухня, бытовая комната, два туалета и две душевые комнаты со всем необходимым инвентарем для приготовления пищи, уборки, стирки белья. Вместе с участниками программы круглосуточно будут находиться тренеры-социальные психологи, а в дневное время - еще и их помощники», - уточняется в сообщении.

Одна из квартир оборудована для маломобильных граждан - специальный кухонный гарнитур с низкой рабочей панелью и доступом в коляске к плите и раковине, сидячие ванны с потолочной переносной системой.

Кроме того, в доме на ул. Кирпичная оборудованы реабилитационные ремесленные мастерские, где участники проекта смогут заниматься ткачеством, вышивкой, бисероплетением, валянием. Имеется комната для проведения песочной терапии. В холле установлены тренажеры. Здание обеспечено круглосуточной охраной, оснащено системой противопожарной безопасности, камерами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, IP-телефонией и интернетом.

«В период проживания инвалиды будут обучаться навыкам личной гигиены, уборки своей комнаты, ухода за личными вещами, управления своими финансовыми средствами, покупки продуктов и товаров первой необходимости, приготовления пищи и мойки посуды. Большое внимание будет уделено психологическим тренингам, нацеленным на развитие личности, коммуникативных способностей, гендерной идентичности и выстраивания отношений с другими людьми. Участники проекта вовлекаются в культурно-досуговые и спортивные мероприятия. По окончании курса каждому инвалиду выдается психолого-педагогическое заключение о прохождении обучения и рекомендации о закреплении полученных навыков», - подчеркивается в тексте.

В пресс-службе подчеркнули, что практика показывает, что после проживания в тренировочных квартирах инвалиды становятся более самостоятельными, а некоторые из них способны себя полностью обслужить и начинают жить отдельно от родителей или покидают интернат.

«Важным фактом является и то, что благодаря проекту у людей с инвалидностью появляется личная жизнь и заинтересованность друг в друге. Субсидия, выделяемая из бюджета города, предназначена для оплаты труда специалистов, участвующих в проекте, затрат на техническое содержание и обслуживание здания, а также закупку оборудования и расходных материалов», - заключается в сообщении.