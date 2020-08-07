В РФ за минувшие сутки выявили 5241 новый случай заражения COVID-19

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7 августа 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В РФ число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 5 241. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Известно, что данные собраны из 84 регионов России. Также уточняется: обнаружено 1421 (27,1%) пациентов с коронавирусной инфекцией без клинических проявлений.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 877 135 случаев. Таким образом, темп прироста составляет 0,6%.

Ранее сообщалось: ветеринар рассказал, начнется ли пандемия COVID-19 среди животных.