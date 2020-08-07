Ветеринар рассказал, начнется ли пандемия COVID-19 среди животных

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7 августа 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Собака. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавирусной инфекции кардинально изменила мир людей, но может ли болезнь коснуться и животных? Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, ожидает ли домашних любимцев эпидемия COVID-19.

«Если это было бы проблемой, животное выступало бы как фактор передачи к человеку или наоборот, наверное, это случилось бы давно, но этого не случается», - отметил ветеринар. Тем не менее, обойти иммунитет можно, а потому известно несколько случаев, когда коронавирус передавался животному от человека. Особенно велик риск, если питомец и без того болеет, передает Мир24. Он добавил, что вакцины от COVID-19 пока ждать не стоит, однако со временем ее могут сделать.