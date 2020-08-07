Диетолог рассказала о масле, на котором нельзя готовить еду

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7 августа 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Повар. Фото: pixabay.com

Ряд продуктов при неправильной обработке могут утратить полезные свойства и даже стать опасными для здоровья. Диетолог Ирина Бережная назвала масло, на котором вредно жарить еду.

Некоторые предпочитают готовить еду на сливочном масле, уверяя, что так у блюд улучшается вкус. Однако из всех возможных вариантов этот является самым опасным. «В свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах... При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания», - рассказала врач. Она добавила, что для жарки лучше всего использовать оливковое масло, передает Радио Sputnik.