Диетолог рассказала о масле, на котором нельзя готовить еду
7 августа 2020, 09:58[ «Аргументы Недели» ]
Ряд продуктов при неправильной обработке могут утратить полезные свойства и даже стать опасными для здоровья. Диетолог Ирина Бережная назвала масло, на котором вредно жарить еду.
Некоторые предпочитают готовить еду на сливочном масле, уверяя, что так у блюд улучшается вкус. Однако из всех возможных вариантов этот является самым опасным. «В свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах... При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания», - рассказала врач. Она добавила, что для жарки лучше всего использовать оливковое масло, передает Радио Sputnik.
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