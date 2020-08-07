Что не так с просроченным чаем

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7 августа 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Чай. Фото: pixabay.com

Казалось бы, чай относится к продуктам, которые можно подолгу хранить на полке, забывая о сроке годности, однако он тоже может испортиться. Агроном Вадим Викулов рассказал, что происходит с чаем после того, как у него истекает срок хранения.

Специалист рассказал, что срок годности чая во вскрытой упаковке определяется в зависимости от сорта. Например, пуэр со временем улучшает вкус, а привычный листовой чай при длительном хранении теряет не только вкус, но и все полезные свойства.

«Если говорить о том, что массово употребляется, то срок хранения рассыпного чая – не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше. А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально», - объяснил Викулов.

Он добавил, что продукт следует хранить в герметичной таре из керамики, стекла или металла, чтобы защитить от влажности и посторонних запахов, передает Радио Sputnik.