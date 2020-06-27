Гастроэнтеролог прокомментировал популярные мифы о чае

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27 июня 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы и Факты

чай, фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов опроверг многие распространенные мифы о черном чае. Например, употребление чая не связано напрямую с развитием гипертонии, несмотря на наличие кофеина.

Существует также мнение, что гипертоникам полезнее пить зеленый чай, а не черный. Но Парамонов отмечает, что принципиальной разницы нет, так как в них примерно одинаковое содержание кофеина. "Давление зеленый чай поднимает не за счет кофеина, а за счет объема. Его принято пить литрами. Если литрами пить чистую воду, давление тоже поднимется", - объяснил специалист.

Считается, что черный чай с сахаром улучшает работу мозга. Да, это так. По словам Парамонова, "кофеин снижает усталость, сахар питает мозг. Если нужно срочно повысить работоспособность, это выход". Но и злоупотреблять этим нельзя, иначе лишний вес, диабет и усталость будут вас ожидать.

Ложным является утверждение, что чай нельзя смешивать с молоком, якобы это плохо сказывается на пищеварении. "Даже если белки молока свяжутся, они прекрасно потом переварятся вместе с чаем. Поэтому рискуют только люди с непереносимостью лактозы, да и то лишь в том случае, если в стакане молока окажется больше, чем чая", - отметил Парамонов.