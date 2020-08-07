Добровинский прокомментировал намек Ефремова на раздвоение личности
7 августа 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Адвокат Александр Добровинский ответил на заявление Михаила Ефремова о раздволении личности. В суде актер заявил, что «с трудом» может узнать себя на кадрах с места смертельного ДТП на Садовом кольце.
В зале суда Ефремов заявил, что на видео снят мистер Хайд, таким образом намекнув на вторую личность главного героя романа Роберта Льюиса Стивенсона.
«Можно говорить все что угодно. Но в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме. И поэтому это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно», - ответил на это Добровинский.
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