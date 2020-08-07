Добровинский прокомментировал намек Ефремова на раздвоение личности

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Александр Добровинский. Фото: соцсети

Адвокат Александр Добровинский ответил на заявление Михаила Ефремова о раздволении личности. В суде актер заявил, что «с трудом» может узнать себя на кадрах с места смертельного ДТП на Садовом кольце.

В зале суда Ефремов заявил, что на видео снят мистер Хайд, таким образом намекнув на вторую личность главного героя романа Роберта Льюиса Стивенсона.

«Можно говорить все что угодно. Но в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме. И поэтому это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно», - ответил на это Добровинский.