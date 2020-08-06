В Краснодаре наградили работников строительной отрасли

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6 августа 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В преддверии Дня строителя в Краснодаре прошло торжественное мероприятие с участием руководителей края и представителей одной из ключевых отраслей Кубани.

Законодательное Собрание Краснодарского края на мероприятии представляли заместители председателя комитета краевого парламента по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Батырбий Тутаришев и Иван Жилищиков.

С профессиональным праздником строителей по поручению губернатора поздравил первый заместитель главы администрации края Андрей Алексеенко.

Свои поздравления присутствующим и всем тем, кто так или иначе связан со строительной сферой, от имени спикера ЗСК Юрия Бурлачко и депутатского корпуса Кубани адресовали Батырбий Тутаришев и Иван Жилищиков.

На мероприятии состоялось награждение лучших работников отрасли. Им вручены медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани», Почетные грамоты администрации Краснодарского края и Законодательного Собрания региона, Благодарности краевого парламента, а также присвоены почетные звания «Заслуженный строитель Кубани».

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