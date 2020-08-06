Депутат МГД Елена Самышина: С 30 июля в Москве проводится бесплатный скрининг на онкологию

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6 августа 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С 30 июля в Москве стартовала очередная масштабная скрининговая программа, посвящённая ранней диагностике наиболее распространённых видов онкологии. В её рамках москвичи в течение августа могут пройти быстрое и бесплатное обследование в одной из 66 городских клиник, участвующих в программе. Об этом напомнила главный врач ГБУЗ Городской поликлиники №3 Елена Самышина.

Как отметила Елена Самышина, это не первая подобная программа в Москве. Так, в феврале, аналогичное обследование прошли свыше 67 000 горожан, 1500 обследованных направили на дополнительные анализы и консультации, часть из них – на лечение.

Она также отметила, что во время пандемии проводившийся скрининг касался преимущественно выявления коронавируса на ранних стадиях у бессимптомных пациентов. Сейчас, с сокращением числа больных COVID-19, массовые обследования вновь становятся актуальными, и в первую очередь есть спрос на выявление онкологических заболеваний.

«Скрининг в современной медицинской практике несколько отличается от привычной нам диспансеризации – определенного списка профосмотров и различных исследований, который устанавливается официально. А точнее – является её самым начальным, массовым и в то же время специализированным по заболеваниям вариантом, обеспечивающим всем горожанам общедоступную и удобную возможность пройти обследование», – пояснила Елена Самышина.

По её словам, в нынешнюю программу онкоскрининга, который продлится весь август, входит определение у населения предпосылок к самым распространённым видам рака.

«В его рамках женщины 18-39 лет смогут пройти УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше – маммографию. Кроме того, москвичкам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки. Мужчинам от 45 лет предлагается сдать кровь на простат-специфический антиген (ПСА), а всем пациентам старше 40 лет – анализ кала на скрытую кровь для выявления риска рака прямой и толстой кишки», - уточнила Елена Самышина.

Бесплатно обследоваться смогут все горожане с московским полисом ОМС. Для этого на сайте Департамента здравоохранения им нужно выбрать поликлинику, к которой они приписаны, либо удобную для них и записаться по появившемуся на экране номеру телефона на приём, взяв с собой полис и паспорт. Возвращаться в поликлинику за результатами обследования не нужно – их укажут в электронной медицинской карте пациента на сайте mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». В любом случае, если результаты обследования покажут потенциальную опасность для здоровья, пациенту позвонит врач.

«И помните – абсолютное большинство онкологических заболеваний, выявленных на максимально раннем этапе, в современных условиях излечимы. Сберегите себя и своих близких», – подчеркнула Елена Самышина.

Напомним, сейчас в Москве внедряется единый стандарт, в соответствии с которым вся необходимая помощь в борьбе с раком будет сконцентрирована в шести многопрофильных центрах на базе крупнейших больниц с суперсовременными патоморфологическими лабораториями. В городе планируется открытие трёх новых центров лучевой терапии, четырёх онкодиспансеров и ряда профильных отделений в крупнейших городских больницах. Ещё в 2019 году Москва стала первым регионом РФ, который перешел на новые рекомендации по лечению шести видов наиболее распространенных онкологических заболеваний, в числе которых меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и лёгкого. В этом году в программу планируется включить препараты для лечения рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухоли головы и шеи.